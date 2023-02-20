В Челябинске не будут отменять празднование Масленицы

Отмечать проводы зимы будут традиционно на свежем воздухе
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске в 2023 году не станут отменять празднование Масленицы. Торжества состоятся 26 февраля в четырех городских парках. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Александр Авдеев.
— 26 февраля запланированы народные гулянья «Широкая Масленица» в парке Гагарина, парке Пушкина, Саду Победы и в Металлургическом районе, в сквере имени Богдана Хмельницкого, — сообщил вице-мэр.
В нескольких российских регионах от торжеств по случаю Масленицы в этом году решили отказаться. Например, в администрации Калининграда заявили, что устраивать веселые массовые гуляния с танцами и хороводами «в такой непростой для всех период неуместно». Отменить заранее запланированный праздник велели даже городскому зоопарку.
В Петрозаводске не будут устраивать на Масленицу никаких массовых гуляний, а отметят традиционный праздник только в школах и детских садах. В Ставрополе тоже не собираются праздновать Масленицу с размахом, ограничатся небольшими мероприятиями для детей.
Напомним, 26 февраля в Челябинске собираются драться мешками и смотреть уличное кукольное представление.
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