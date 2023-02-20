В Челябинске домашних кошек и собак бесплатно привьют от бешенства

Из 60 животных, взбесившихся в прошлом году, 38 — домашние собаки и кошки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям Челябинска предлагают обезопасить себя и своих домашних животных от бешенства. Прививки питомцам сделают бесплатно. Об этом сообщил на совещании в администрации Челябинска вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

— В период с 1 марта по 9 апреля областное учреждение «Челябинская ветстанция» проведет вакцинацию домашних животных от бешенства, — рассказал он. — Во всех районах города управляющими компаниями будут предоставлены помещения для вакцинации. Любой желающий сможет привить своего домашнего питомца абсолютно бесплатно.

График работы прививочных пунктов сейчас уточняют. До конца недели его обещают опубликовать на официальных сайтах мэрии и ветеринарной станции.

Напомним, в Челябинской области за год обнаружили 60 бешеных животных. При этом чаще всего опасный вирус находили именно у домашних собак и кошек.

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