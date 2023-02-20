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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:01

До весны не простоит: в Челябинске ледовый городок разберут к 28 февраля

Ледовый городок уберут с площади Революции в Челябинске до 28 февраля
Елена КОЛЧИНА
С площади уберут елку, горки и гирлянды

С площади уберут елку, горки и гирлянды

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 20 февраля начали демонтаж главного ледового городка на площади Революции. Как сообщает «ФедералПресс», все новогодние украшения разберут к 28 февраля — это день окончания контракта по содержанию праздничного городка.

Главную площадь Челябинска в этом сезоне украшали в морском стиле. В городке установили макет парусника, ледяные скульптуры русалки, морского царя, пингвинов, акул и черепах.

Челябинцы оценили праздничную площадку настолько, что даже требовали не закрывать ее на ночь, чтобы кататься с горок можно было после 23:00.

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