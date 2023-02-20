Будут метели, заносы и гололед: в Челябинской области водителей попросили остаться дома

Погода не благоприятствует путешествиям Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области 20 февраля начались снегопады. В региональном управлении ГИБДД просят водителей отказаться от дальних поездок на время плохой погоды. А если остаться дома никак нельзя, то хотя бы не превышать скорость и соблюдать дистанцию на дороге.

— В случае ухудшения погодных условий на всех автодорогах федерального и областного значения будет задействовано 24 дополнительных наряда дорожно-патрульной службы, — пообещали в УГИБДД по Челябинской области.

По прогнозу, погода в ближайшее время будет только ухудшаться.

— 21 февраля, на всей территории Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы, — сообщают в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Патрулировать трассы планируют круглосуточно. Подрядчикам поручили усилить работу по очистке дорог от снега.

А в Челябинске готовятся усиленно убирать снег и лед с тротуаров. Пока что состояние улиц далеко от идеала

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