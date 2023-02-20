В Челябинской области в феврале и марте изменят график работы почтовых отделений

Сотрудники почты тоже будут отдыхать в праздничные выходные
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области временно изменится график работы почтовых отделений. Корректировки внесут из-за праздников. 23 февраля и 8 марта все офисы «Почты России», кроме круглосуточных, будут закрыты.
В предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта, в почтовых отделениях объявили короткий день: сотрудники уйдут домой на час раньше обычного.
А 24 февраля почта будет работать по воскресному графику.
Несмотря на выходные, южноуральцы не останутся без регулярных выплат.
— Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, — сообщили в УФПС Челябинской области.
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