Челябинцы получили ноутбуки и сертификаты на бесплатную электроэнергию за своевременную оплату коммунальных услуг

Фото: Олег Каргаполов

«Уралэнергосбыт» провел торжественное награждение победителей акции «Год бесплатного электричества». Ответственным клиентам вручили подарки и поблагодарили за своевременную оплату коммунальных ресурсов.

Акция «Год бесплатного электричества» по традиции проводилась в декабре. Чтобы стать ее участником, челябинцы должны были не иметь задолженности и оплатить декабрьские начисления за электроэнергию, отопление и горячее водоснабжение до конца года. Тем самым закрыть все оплаты и начать новый год без долгов. В январе компания подвела предварительные итоги. Условия выполнили 80 170 владельцев лицевых счетов – это клиенты «Уралэнергосбыт» и «УСТЭК-Челябинск». Среди них провели розыгрыш сертификатов на бесплатную электроэнергию. С помощью генератора случайных чисел выбрали лицевые счета победителей. Всего было разыграно 30 сертификатов на бесплатную электроэнергию номиналом 4 000 рублей и 3 ноутбука.

Фото: Олег Каргаполов

«Мы проводим акцию третий год подряд, и радует тот факт, что год от года число участников растет. В первой акции приняли участие 30 тысяч человек, во второй акции, которую мы организовали в 2021 году – 67 тысяч, в 2022 году – более 80 тысяч клиентов. Мы видим интерес челябинцев, для нас это тоже стимул продолжать подобные акции и поощрять клиентов за своевременную оплату», – подчеркнула директор по коммуникациям и клиентскому опыту Ксения Салтыкова.

Обладательница главного приза Елена Миляева давно хотела новый ноутбук. Выигрыш оказался совершенно спонтанным. Получив уведомление о выигрыше, челябинка даже засомневалась: «Я посмотрела, вроде бы как мошенники в «Видгоф» не пригласят, тогда я перезвонила и оказалось, что все верно. Приз для меня стал абсолютно неожиданным. Плачу каждый месяц, как только счета появляются. А в декабре все счета закрыла заранее, потому что привыкла начинать новый год без долгов».

Фото: Олег Каргаполов

А вот Альфия Халилова верила, что рано или поздно ей повезет: «У меня целая тетрадь, где я записываю мамины коммунальные платежи, свои и сына. С 2013 года ее веду и оплачиваю все вовремя. Не было такого случая, чтобы я не оплатила. Мне кажется, люди моего возраста привыкли так».

Также «Уралэнергосбыт» провел акцию среди жителей области, оплачивающих электроэнергию вовремя. По итогам которой вручил 30 сертификатов на бесплатную электроэнергию номиналом 4 000 рублей. При экономном расходовании электроэнергии этой суммы может хватить на год.