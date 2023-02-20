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НовостиСпорт20 февраля 2023 11:58

Победителей кубка Евразии по фристайлу в «Солнечной долине» наградят медалями из Златоуста

Сувенир сделан из стали
Источник:kp.ru

Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдет 4 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Сильнейшие спортсмены России и зарубежья поборются за медали, изготовленные в стиле Златоустовской гравюры на стали.

Медали имеют геометрическую форму, в дизайне можно увидеть стилизацию Уральских гор и орнамент Южного Урала. Изготовлением наград занимается знаменитые оружейники.

Добавим, помимо спортивного праздника зрителей ждёт интерактивная развлекательная программа, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом и выступление специальных гостей – Gayazovs Brothers. «Увезите меня на Дип-Хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, Ты и Море» и «Пошла Жара» прозвучат прямо на склоне Уральских гор.