Победителей кубка Евразии по фристайлу в «Солнечной долине» наградят медалями из Златоуста

Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдет 4 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Сильнейшие спортсмены России и зарубежья поборются за медали, изготовленные в стиле Златоустовской гравюры на стали.

Медали имеют геометрическую форму, в дизайне можно увидеть стилизацию Уральских гор и орнамент Южного Урала. Изготовлением наград занимается знаменитые оружейники.

Добавим, помимо спортивного праздника зрителей ждёт интерактивная развлекательная программа, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом и выступление специальных гостей – Gayazovs Brothers. «Увезите меня на Дип-Хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, Ты и Море» и «Пошла Жара» прозвучат прямо на склоне Уральских гор.