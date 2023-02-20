На обслуживание автобусного маршрута от Челябинска до Белого Хутора потратят 351 млн рублей

Контракт с подрядчиком будет действовать до 2025 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тюменская компания «Запсибавто» займется автобусными перевозками из Челябинска до микрорайона Белый Хутор. Контракт с ней был заключен на сумму в 351 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 376,3 млн рулей. Но победителю аукциона в ходе торгов удалось снизить сумму на 24,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит отвечать за маршрут №136К. Автобусы будут курсировать от железнодорожного вокзала Челябинска до поселка Западный. Контракт рассчитан на несколько лет — его действие прекратится в декабре 2025 года. За выполнение работ тюменской компании будут выплачивать деньги частями.

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