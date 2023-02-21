Пять красавиц представят Челябинскую область на всероссийском конкурсе красоты

Конкурс пройдет 28 февраля. Фото: Корона Южного Урала конкурс красоты / vk.com

Пять представительниц Южного Урала отправятся в Ярославль на конкурс красоты «Золотая корона России». Там они сразятся с представительницами Рыбинска, Иваново, Костромы и других городов страны.

Представительницы Южного Урала выступают в разных категориях.

Miss Teen:

Настя Целещева (Снежинск)

Miss:

Туркан Нагиева (Челябинск)

Юнусова Дина (Магнитогорск)

Missis Classic:

Сандра Горина (Челябинск)

Елена Павлова (Челябинск)

Им предстоит репетиция конкурса, большой съемочный день, общение с жюри, где каждая расскажет о себе и родном регионе. Проголосовать за южноуральских красавиц можно на сайте мероприятия.

— Поставив галочку на против нашей участницы не забываем нажать голубую кнопку «Голосовать» иначе ваш голос не будет учтен, — отмечают организаторы.

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