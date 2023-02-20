В Бакале из-за аварии часть домов осталась без газа на полдня

Фото: архив КП

В Челябинской области жители города Бакала Саткинского района пожаловались, что у них с утра отсутствует газ в домах. По их словам, они уже мерзнут полдня, а коммунальщики не спешат решать проблему.

— Во всем городе газ отключили с утра, котельная вообще не работает, — обратилась жительница Бакала в редакцию КП-Челябинск.

В администрации Саткинского района сообщили, что на газорегуляторном пункте по улице 8 Марта упало давление. Из-за неисправности пришлось приостановить подачу газа в дома нижнелинейной части города.

— Сейчас на месте работает дежурная бригада ООО «Уральская газовая служба - финанс». Власти района и города держат ситуацию на контроле, — сообщает пресс-служба администрации Саткинского района.

По заявлению властей, отопление, вода и электричество подаются жителям города в штатном режиме. Были обесточены газовые плиты и возможно котлы в частном секторе, и в коммерческих объектах.

О завершении работ обещают сообщить сразу. Подачу газа возобновят, когда будет совершен поквартирный обход.

Напомним, в начале января жители Бакала пожаловались на вонь по всему городу. Нечистоты забили канализационные стоки, в результате чего они сначала затопили подвалы многоквартирных домов, а уже потом стали вытекать на улицу.

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