В Челябинске завершился муниципальный этап Школьной волейбольной лиги. Фото ЖВК «Динамо-Метар»

В минувшие выходные в спортивном зале Российского Государственного Университета правосудия состоялись финальные игры Челябинского городского этапа Школьной Волейбольной Лиги Челябинской области среди команд девушек.

По итогам турнира первое место заняла команда СОШ № 109 (тренер Игизбаев А.А.), на втором – девушки из СОШ № 105 (тренер Горелов А.В.), СОШ № 68 (тренер Веневцева Л.А) на третьем.

Отметим, что Школьная волейбольная лига была основана в 2016 году. За семь лет лига объединила 23 женских и 26 мужских команд города Челябинска. В этом сезоне в соревнованиях впервые принимают участие 25 коллективов из различных городов области — Златоуста, Аргаяшского, Красноармейского районов, Копейска и Троицка. Общее число участников - более 1100.

Первые этапы лиги стартовали в октябре. Сейчас проходят зональные финалы, а итоговые игры пройдут в апреле.

— Главное, что объединяет нас организаторов этой Лиги, это настоящая любовь к волейболу и желание сделать учебный процесс, проводимый в школе интересным для наших ребят. Школьная лига задумывалась как турнир, который за счет соревновательного характера увеличит интерес школьников к волейболу. Конечно, на одном энтузиазме тренеров и преподавателей организовать такие соревнования непросто, но я рад, что с каждым годом у нас появляется все больше помощников и партнеров. Как бы пафосно это не звучало - от неравнодушия взрослых зависит будущее наших детей, — подчеркивает главный организатор и судья соревнований, учитель физической культуры СОШ №80 Евгений Кузьмин.

В этом сезоне турнир проходит при поддержке Женского волейбольного клуба «Динамо-Метар», который выступает в чемпионате российской Суперлиги. В церемонии награждения муниципального этапа в Челябинске приняли участие игроки молодежной команды «Динамо-Метар-2» Архипова Анастасия, Потапова Софья, Бабешко Полина, а любимый всеми талисман Мотя целый день поддерживал спортсменок, участвовал в конкурсах и фотографировался с болельщиками.

— Мы с большим удовольствием откликнулись на предложение организаторов поддержать Школьную волейбольную лигу. Профессиональный клуб должен быть флагманом развития детского и массового спорта. На домашних матчах нашей команды очень много юных спортсменов болельщиков, для которых игроки нашего клуба становятся примером. Уверен, что наша поддержка поможет вывести эти соревнования на новый качественный и количественный уровень, — отметил генеральный директор ЖВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.

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