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НовостиОбщество20 февраля 2023 15:06

Укороченная стрижка и зеленые серьги: супруга губернатора Челябинской области удивила всех новым образом

Супруга губернатора Челябинской области пришла на премию «Признание» в новом образе
Ян Стоев
Ян Стоев
Первая леди региона Ирина Текслер (справа) и мэр Челябинска Наталья Котова

Первая леди региона Ирина Текслер (справа) и мэр Челябинска Наталья Котова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Супруга губернатора Челябинской области, учредитель фонда 2020 Ирина Текслер сменила свой образ. На вручение премии «Признание» она пришла с укороченной стрижкой и в строгом черном наряде. Образ первой леди дополнили серьги зеленого цвета и кольцо.

— Всех с наступающей весной, — с улыбкой сказала журналистам Ирина Текслер на вручении премии.

Напомним, супруга губернатора занимается благотворительностью и активно принимает участие в жизни региона. На светских мероприятиях она обычно появляется в ярких нарядах. Но когда надо, то использует атрибутику региона, чтобы визуально продвигать Челябинскую область.

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