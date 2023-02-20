Укороченная стрижка и зеленые серьги: супруга губернатора Челябинской области удивила всех новым образом

Первая леди региона Ирина Текслер (справа) и мэр Челябинска Наталья Котова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Супруга губернатора Челябинской области, учредитель фонда 2020 Ирина Текслер сменила свой образ. На вручение премии «Признание» она пришла с укороченной стрижкой и в строгом черном наряде. Образ первой леди дополнили серьги зеленого цвета и кольцо.
— Всех с наступающей весной, — с улыбкой сказала журналистам Ирина Текслер на вручении премии.
Напомним, супруга губернатора занимается благотворительностью и активно принимает участие в жизни региона. На светских мероприятиях она обычно появляется в ярких нарядах. Но когда надо, то использует атрибутику региона, чтобы визуально продвигать Челябинскую область.
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