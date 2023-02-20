В Челябинской области водитель «Лады» погиб при столкновении с грузовой «ГАЗелью»

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области в лобовую столкнулись Lada Granta и грузовая «Газель». Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, погиб водитель легковушки.

Авария произошла во время снегопада в Брединском районе. По предварительным данным, 47-летний водитель LADA Granta не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу для обгона. Там он столкнулся с грузовой «ГАЗелью» под управлением 31-летнего мужчины. Водителя легковушки госпитализировали, он скончался в больнице.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Это уже второе ДТП за день со смертельным исходом. Ранее в лобовом столкновении грузовика и легковушки погибла женщина.

— Госавтоинспекция рекомендует не садиться за руль во время снегопада. Если поездку отложить нельзя, следует взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом, а также планируйте свой маршрут и ищите пути объезда. При движении не превышайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, не совершайте резких маневров, — напомнили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru