МЧС предупредило о снегопаде, гололеде и сильном ветре в Челябинской области

Порывы ветра дойдут до 17 м/c Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области значительно ухудшится погода во вторник, 21 февраля. ГУ МЧС по региону распространило экстренное предупреждение о снегопаде.

— По данным Челябинского гидрометцентра 21 февраля на территории Челябинской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Порывы ветра до 17 м/с, — говорится в сообщении.

В МЧС советуют автомобилистам воздержаться от дальних поездок. Если этого сделать не получается, то рекомендуется быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим. В поездку необходимо взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем и дополнительную канистру с топливом.

Напомним, 20 февраля на трассах в Челябинской области произошли две аварии со смертельным исходом. Одна из них случилась во время снегопада.

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