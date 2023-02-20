МЧС предупредило о снегопаде, гололеде и сильном ветре в Челябинской области

Порывы ветра дойдут до 17 м/c
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области значительно ухудшится погода во вторник, 21 февраля. ГУ МЧС по региону распространило экстренное предупреждение о снегопаде.
— По данным Челябинского гидрометцентра 21 февраля на территории Челябинской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Порывы ветра до 17 м/с, — говорится в сообщении.
В МЧС советуют автомобилистам воздержаться от дальних поездок. Если этого сделать не получается, то рекомендуется быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим. В поездку необходимо взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем и дополнительную канистру с топливом.
Напомним, 20 февраля на трассах в Челябинской области произошли две аварии со смертельным исходом. Одна из них случилась во время снегопада.
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