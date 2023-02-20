Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Челябинской области превышен на 28%

Показатель эпидпорога среди взрослого населения в регионе превышен на 85,7% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как эпидемическая. Показатель эпидпорога среди южноуральцев превышен на 28,3%. Такие данные по состоянию на 20 февраля приводит региональный Роспотребнадзор.

— Рост уровня заболеваемости отмечен среди взрослого населения – на 5,3%. Среди детского населения регистрируется снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ: среди детей 7-14 лет – на 7,7%, среди детей 3-6 лет – на 5,2%, среди детей до 3 лет – на 2,8%, — уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, показатель эпидпорога среди взрослого населения превышен на 85,7%, у детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 6,7%. Лучше всего ситуация наблюдается у дошкольников – у них низкий уровень заболеваемости.

Из-за ОРВИ и гриппа на карантин временно закрыты 89 классов в 47 школах. Полностью учебный процесс приостановлен в двух общеобразовательных учреждениях.

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