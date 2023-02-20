Екатеринбуржцев зовут в единственный в России музей пельменя в Челябинской области

Фото: ИА «Уральский меридиан»

Жителей соседнего Екатеринбурга зовут на необычную экскурсию выходного дня. Как пишет ИА «Уральский меридиан», екатеринбуржцы могут приехать в дом купца Смирного в Миассе, где расположился единственный в России музей пельменя.

Кроме непосредственно информации о пельменях, в музее можно попробовать их, а также поучаствовать в специальном мастер-классе по их лепке, во время которого, люди, не отвлекаясь от изготовления, начинают петь хором.

— Очень понравились экспонаты, рассказ гида, атмосфера старинного особняка, но особенно запомнился мастер-класс, на котором мы все внезапно запели. Удивительное ощущение — петь хором и лепить в это время пельмени в доме бывшего купца на Южном Урале, — говорит участница экскурсии Оксана.

Кроме фактов, в музее все экспонаты представлены с рецептами приготовления. Но если пельмени вас не так сильно интересуют, то можно побывать также в Парадном зале, где проходят исторические балы.

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