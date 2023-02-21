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НовостиОбщество21 февраля 2023 2:28

Челябинская область получит 283 миллиона рублей на обновление коммунальной инфраструктуры

Средства направят из фонда развития территорий
Андрей МОСКВИЧЕВ
Будут отремонтированы объекты в Магнитогорске, Карабаше и Троицке

Будут отремонтированы объекты в Магнитогорске, Карабаше и Троицке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область получит 283 миллиона рублей на обновление систем коммунальной инфраструктуры. Такое решение приняли депутаты комитета по бюджету и налогам регионального Заксобрания.

— По инициативе губернатора Челябинской области средства областного бюджета перераспределены на социально значимые расходы, в том числе бюджетам муниципалитетов для решения вопросов местного значения, — говорит председатель парламента Александр Лазарев.

Эти средства будут выделены Фондом развития территорий. Среди объектов, на которые потратят деньги — очистные сооружения в Магнитогорске и Карабаше, а также центральная отопительная котельная в поселке Энергетиков Троицкого городского округа.

Ранее в Челябинской области жители города Бакала Саткинского района пожаловались, что у них 20 февраля не было газа в домах. По их словам, они мерзнут, но коммунальщики не спешат решать проблему.

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