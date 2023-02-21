Снег виноват? В Челябинске второе утро подряд начинается с сильных дорожных заторов

Днем раньше челябинские автомобилисты также стояли в пробках
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске автомобилисты 21 февраля уже ранним утром столкнулись с проблемами на дороге. К 8:00 интенсивность заторов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигла 7 баллов, а к 8:30 - 8 баллов. Сразу в нескольких районах города случились ДТП.
Движение особенно затруднено на плотине Шершневского водохранилища, участках улиц Блюхера, Доватора, Труда и Братьев Кашириных, проспекта Ленина, Свердловского проспекта и проспекта Победы.
Минувшим днем в Челябинске начался снег, снегопад продолжался и ночью. По сообщениям автомобилистов, расчистить успели не все дороги.
Днем 21 февраля, как ожидают метеорологи, снег не прекратится. Причем местами он будет сильным. Автомобилистам советуют отказаться от дальних поездок из-за заносов и гололеда.
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