Огненное шоу, ходулисты и блины: в Челябинске опубликовали афишу Масленицы-2023

Программу праздника могут изменить из-ха плохой погоды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске в ближайшие выходные, 25 и 26 февраля готовятся отмечать Масленицу. Проводы зимы устроят в городских парках. Правда, главный элемент народных гуляний — сожжение чучела — оказался под угрозой.

Раньше всего, 25 февраля, Масленицу начнут праздновать в Тракторозаводском районе. Там гулянья устроят в парке Дружбы на улице Чоппа. Праздник начнется в 12:00. В парке выступят артисты, устроят народные состязания и беспроигрышную лотерею. А на ярмарке можно будет попробовать блины, пироги и пряники. В 15:00, в финале празднества, планируют сжечь масленичное чучело.

26 февраля в 12:00 праздник начнется в Семейном сквере на улице Энергетиков в Ленинском районе. Челябинцы посмотрят концерт на свежем воздухе, поучаствуют в состязаниях с призами. А еще в сквере откроется ярмарка: продукты на нее привезут фермеры из Красноармейского района. Не обойдётся и без сжигания чучела зимы.

В Металлургическом районе в полдень 26 февраля начнется праздник на площади по улице Богдана Хмельницкого. Для горожан откроют аттракционы и игровые площадки, выступят ансамбли «Уральские россыпи», «Лазоревый цвет» и «Околица». А ближе к 15:00 стартует огненное шоу Magnus, после которого сожгут чучело.

Отмечать Масленицу также будут в скверах у ДК «Сосновка», клуба «Шершни», ДК «Новосинеглазово», ДК «Бригантина» и ДК «Сокол».

Более масштабные народные гулянья состоятся 26 февраля в парке имени Гагарина. Там будет концерт с народными песнями, викторины и розыгрыши, челябинцы поучаствуют в традиционных забавах: перетягивании каната, лазании по столбу, бое мешками. В финале торжества собираются сжечь чучело зимы. Начало праздника в 12:00.

В горсаду имени Пушкина также в 12:00 начнется концерт. Посетителей будут развлекать аниматоры в костюмах сказочных персонажей. Самые активные горожане смогут побросать кольца, попрыгать в мешках и поучаствовать в других традиционных играх.

В Саду Победы в воскресенье тоже не обойдется без концерта и нарядных аниматоров. К последним присоединятся артисты на высоких ходулях. Помимо прыжков в мешках и взбирания на столб горожане смогут посоревноваться в игре в масленичный боулинг.

В парке имени Гагарина и Саду Победы сжигание масленичного чучела назначено на 15:00 (в горсаду имени Пушкина ничего сжигать не собираются). Но, как уточнили в городском управлении культуры, от огненных забав и других составляющих празднеств могут отказаться, если погода окажется неблагоприятной. По крайней мере, на всю первую половину масленичной недели метеорологи прогнозируют снегопады. 21 и 22 февраля возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Если ветер не стихнет, отмечать Масленицу с огоньком будет слишком рискованной затеей.

Напомним, в Челябинске в этом году решили не отказываться от проводов зимы, как сделали в нескольких других российских регионах.

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