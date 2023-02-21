В Челябинске более 500 рабочих отправили чистить улицы от снега

Фото: КДХ Челябинска
В Челябинске 21 февраля снег убирают 309 машин и 528 дорожных рабочих. Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.
Ночью со снегом боролся 121 рабочий, на улицы выводили 219 единиц техники.
Как уточнили в КДХ, дорожники расчищают проезжую часть, тротуар и остановки общественного транспорта, а еще вывозят собранный снег.
По сообщениям водителей, утром не все дороги в городе оказались очищены. В Челябинске образовались восьмибалльные пробки.
По прогнозам метеорологов, снег будет идти весь день, причем местами снегопады будут сильными.
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