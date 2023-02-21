В Челябинской области медленнее стали расти цены на мясо и макароны

За год стали изготавливать больше мясных продуктов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области замедлился годовой рост цен на продукты. Об этом сообщают в региональном отделении Центробанка. Годовая инфляция в регионе в январе составила 10%.
— К замедлению годового роста цен на продовольственные товары привело увеличение в регионе производства мясопродуктов, — считают в челябинском отделении Банка России. Там добавляют, что из-за снижения цен на зерно уменьшились затраты на производство хлеба и макарон, из-за этого понизилась скорость удорожания таких продуктов.
В секторе услуг также замедлились темпы роста цен. Это произошло из-за того, что к услугам причисляют пассажирские авиаперевозки, а в челябинском аэропорту открыли новые субсидируемые рейсы.
А вот в группе непродовольственных товаров цены растут все быстрее. В Центробанке считают, что тут определяющим фактором стало сокращение предложения и удорожание подержанных импортных автомобилей.
Напомним, по данным областной Контрольно-счетной палаты, за год на Южном Урале подорожали 9 из 14 социально-значимых продуктов.
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