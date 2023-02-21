В Сатке выросла скорость мобильного интернета МТС

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Цифровая экосистема МТС сообщает об усилении LTE-сети в центре самого высокогорного района Южного Урала – Сатке. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в центре города, его жилых массивах, а также в промзоне, скорость мобильного интернета МТС выросла на треть.

МТС усилила покрытие LTE сразу в нескольких районах Сатки, в том числе в промышленной зоне, в старом городе – в районе деревообрабатывающего цеха. Также скорость мобильного интернета выросла в центре Сатки – у музея «Магнезит» и в жилых домах, расположенных в районе улиц Солнечной и Бакальской. Улучшения также произошли в частном секторе – в районе улиц Победы и Зои Космодемьянской, а также в Западном микрорайоне и по улице Российской.

Проведенные работы позволят саткинцам с комфортом смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн-игры, общаться с друзьями и родными по видеосвязи, загружать на смартфоны и планшеты «тяжелый» контент даже в часы повышенной нагрузки на сеть. Также жители и гости Сатки смогут вести стримы массовых мероприятий в социальных сетях в высоком качестве и делиться с близкими фотографиями и видеороликами со спортивных мероприятий, культурных, туристических и гастрономических фестивалей, которые регулярно проводятся в городе.

«Мы расширяем сеть по всей Челябинской области и уделяем большое внимание населенным пунктам Южного Урала. Сатка является одним из приоритетных городов в нашей программе развития сети, которую мы разрабатываем, опираясь на аналитику Big Data МТС. Город обладает большим туристическим и промышленным потенциалом, ежегодно привлекая гостей не только из Челябинской области и соседней Башкирии, но и из других регионов страны. Поэтому наша задача не только увеличить скорость интернета и дать саткинцам возможность пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС, но и сработать на опережение, создать запас прочности для летнего сезона, в том числе и для тех, кого интересует промышленный туризм», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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