Названы районы–лидеры по раздельному сбору в Челябинске

Фото: ЦКС

Центр коммунального сервиса составил рейтинг активности районов Челябинска, жители которых задействованы в сортировке отходов.

При формировании рейтинга учитывался такой показатель как процент выборки из желтых баков вторичных материальных ресурсов (ВМР). Анализ делался на основании среза содержимого желтых емкостей за период с 1 по 7 февраля 2023 года. Специалисты регионального оператора оценивали морфологический состав складированного в баки вторичного сырья.

Проведенный мониторинг позволил составить рейтинг активности районов Челябинска по качеству сортировки мусора:

1 место – Тракторозаводский район. В баках оказалось 13,1 % профильных вторичных материальных ресурсов (ВМР);

2 место – Ленинский район (9,9 % ВМР);

3 место – Курчатовский район (7,1 % ВМР);

4 место – Металлургический район (5,9 % ВМР);

5 место – Советский район (4,3 % ВМР);

6 место – Центральный район (4,0 % ВМР);

7 место – Калининский район (3,8 % ВМР).

Основная же часть содержимого желтых баков (более 80 %) пришлась на смешанный мусор. Доля отобранного сырья, которое может быть использовано при повторном производстве, в настоящее время в зависимости от районов составляет от 3,8 % до 13,1 %.

Напомним, установка баков для сбора вторсырья на контейнерных площадках Челябинска – часть огромной работы по внедрению раздельного сбора отходов, которую сегодня проводит региональный оператор в рамках национального проекта «Экология». В начале 2023 года на контейнерных площадках областного центра было установлено 1713 желтых емкостей, предназначенных для складирования четырех фракций (пластика, металла, картона, стекла).

В настоящий момент ведется активная информационная работа с населением: листовки с информацией о том, что и в каком виде необходимо складировать, распространяются среди жителей города через управляющие компании. Кроме того, подробная информация о правилах складирования размещена на самих желтых контейнерах. Создан отдельный раздел на сайте ЦКС, ознакомиться с которым можно, отсканировав специальный QR-код, помещенный на желтых баках.

Отметим, раздельный сбор отходов должен сократить количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение. Национальный проект «Экология» предусматривает уже к 2030 году снизить объемы таких захоронений в два раза.

Справочная информация:

Ранее ЦКС распространил информацию о правилах складирования вторичного сырья в желтые баки и первом месяце реализации проекта. Компания сообщила о случаях порчи и уничтожения желтых баков неустановленными лицами, что приводит к снижению эффективности реализации проекта, направленного на сокращение объемов захоронения отходов на полигонах.