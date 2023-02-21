Экс-участника «Дома-2» Альфреда Джавадова оставили в СИЗО еще на два месяца

Мужчину обвиняют в мошенничестве и хулиганстве. Фото: Альфред Джавадов

Скандально известному блогеру и экс-участнику «Дома-2» продлили меру пресечения в виде ареста до 17 апреля. Еще два месяца Альфреда Джавадов проведет в СИЗО. Его обвиняют в хулиганстве и мошенничестве.

По версии следствия, 18 ноября Альфред Джавадов выстрелил из газового пистолета в лицо одному из гостей ресторана «Гриль Хаус» на улице Труда. А на следующей день в ресторане быстрого питания выманил 30 тысяч рублей под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции.

Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Но Центральный районный суд Челябинска поддержал следователя и оставил Джавадова в СИЗО до 17 апреля.

Альфред Джавадов родился в Сатке. В 19 лет пришел на телепроект «Дом-2», но построить любовь не получилось, через 17 дней он вернулся домой. В Челябинске парень решил стать блогером. Создал телеграм-канал и начал устраивать регулярные рейды по стриптиз-клубам, спа-салонам, ресторанам и барам.

Джавадов прикрывается связями с чеченцами. На это представитель главы Чеченской Республики в Челябинской области Арби Яхъяев назвал блогера обычным мошенником.

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