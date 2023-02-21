Забрал деньги и квартиру: задержанный в Челябинске полицейский помогал бизнесмену «выбивать» деньги

Предприниматель обвинил главного бухгалтера своей компании в краже 5 млн Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Задержанному накануне начальнику отдела экономической безопасности (ОБЭП) Калининского райотдела полиции Алексею Савоськину предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году к Савоськину обратился знакомый предприниматель с заявлением о краже более 5 млн рублей, в которой тот подозревал своего главбуха.

— После возбуждения в отношении бухгалтера уголовного дела, путем угроз обвиняемый произвел у нее незаконное изъятие денежных средств в сумме 1,2 млн рублей и принадлежащей ей квартиры, которые передал предпринимателю, — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Они совместно с коллегами ГУ МВД осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи просят будут просить отправить его в СИЗО.

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