Следственный комитет начал проверку после нападения собаки на 13-летнюю девочку в Копейске

Чиновникам грозит наказание за неотловленных собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Копейске бродячая собака набросилась на 13-летнюю девочку. Это случилось рядом со школой №16. Ученица отделалась синяком на ноге и сильным испугом, но горожане теперь тревожатся за свою безопасность.

По данным мэрии Копейска, с начала зимы в микрорайоне Тугайкуль, где пострадала школьница, поймали 10 бездомных собак.

— Применяемые меры не до конца эффективны. Поэтому подрядчик привлечен к ответственности, к нему применены штрафные санкции за ненадлежащее исполнение контракта, — заявил руководитель «Городской службы заказчика» Илья Антонов.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, собак в Тугайкуле сложно изловить, так как они прячутся на лесопилке. Владельцу предприятия уже поручили надежно огородить свою территорию, чтобы собаки туда не пробирались.

В ситуацию вмешался Следственный комитет. Там после нападения пса на школьницу начали проверку.

— По предварительной информации, девочке оказана необходимая медицинская помощь, — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ СК Владимир Шишков. — В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных.

Напомним, год назад стая собак в Коркино набросилась на 11-летнюю девочку. У школьницы сняли кожу с головы. Ребенку пришлось много месяцев лечиться. Семье девочки присудили компенсацию в 2 млн рублей.

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