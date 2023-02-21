В Челябинской области прогнозируют метели и похолодание до -23

Погода в ближайшие дни будет не слишком приятной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области в ночь на среду 22 февраля может похолодать до -23 градусов. Так морозно будет при прояснении, а если облака не разойдутся, температура воздуха составит -12, -17 градусов. При этом ветер подует со скоростью 4-9, а при порывах — даже 15 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают о метелях и гололедице. В восточной половине региона снег будет мокрым.

Днем 22 февраля потеплеет до -10, -5 градусов. Ветер немого утихнет, но гололедица никуда не исчезнет, а снег продолжит идти, правда, будет небольшим.

В четверг и пятницу также будет идти небольшой снег. Ночью температура воздуха станет колебаться от -6 до -19 градусов, а днем от -4 до -14 градусов. Ветер при порывах достигнет скорости 16 метров в секунду.

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