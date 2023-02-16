С начала года в Челябинске вандалы испортили 77 мусорных контейнеров

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Продолжается противостояние горожан и чиновников Челябинска в истории с жёлтыми баками под вторичку. Как пишет паблик о жизни региона «Челябушка», к нежеланию применять их по назначению прибавилась ещё одна напасть — порча.

Неизвестные рисуют на контейнерах только им известные символы, а то и вовсе уничтожают. Вандализм на мусорных площадках в прямом смысле процветает: с начала года 77 вышеописанных случаев.

— Яркие баки в Челябинске появились всего пару месяцев назад. С тех пор власти развернули кампанию обучения населения их использованию с участием ЦКС и сотрудников мэрии, — добавляют авторы канала. — Даже губернатор лично опрашивал своих подписчиков в соцсетях на предмет разделяйки, но, как видим, кроме лени, у неё есть недруги посерьёзнее.

Коммунальщики обещают подключить полицию — вся надежда на камеры во дворах.