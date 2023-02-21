Стало известно, почему новые троллейбусы в Челябинске медленно ездили

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Внезапный привет из прошлого от «дорожной революции» в Челябинске прилетел «Синаре». Как пишет телеграм-канал «Челябушка», во время ремонта троллейбусной инфраструктуры, которым компания занимается по договору с властями региона, выяснилось, что полосы горе-строители добавили, а вот провода не перенесли. Именно поэтому троллейбусы ездят очень медленно.

— Сейчас «Синара» работает над самым востребованным маршрутом и ожидает, что скорость «рогатых» машин увеличится, так как ось контактной сети проведут там, где нужно, — добавляют авторы паблика. — Полагаем, по ходу модернизации вскроется ещё немало сюрпризов, связанных с известным на всю страну расширением челябинских дорог. И беда с вырубкой зелени под это дело по сравнению с ними вообще может показаться пустяком.