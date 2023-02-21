В Челябинской области прокачают сферу гостеприимства

WelcomeForum — это единственное в регионе событие для сферы HoReCa. В этом году с его участниками лучшими практиками из сферы гостеприимства поделятся топовые спикеры из Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Республики Крым — преподаватели Novikov school и спикеры ведущих ресторанных форумов, авторы успешных концепций, управляющие партнеры и генеральные менеджеры гостиничного бизнеса, директора департамента качества отелей из Москвы, Ижевска, Республики Крым.

- Хэдлайнером форума, несомненно, станет Павел Кашников — ресторатор из Ярославля, который вместе со своим партнером Алексеем Новиковым создал 8 ресторанных концепций, 22 ресторанных проекта. В их числе легендарное для Ярославля вок-кафе "Maneki", известныи далеко за пределами Ярославскои области, грузинскии ресторан "Мамука", с собственными пекарнеи и сыроварнеи . Единственныи ресторан в регионе – обладатель 3 звезд Russian Wine Awards (2021г), победитель Riesling Weeks (2020г) среди ресторанов России в номинации V продаж, инициатор более 30 гастрономических ужинов с лучшими шеф- поварами России и других. Для отельеров впервые в Челябинске состоится выступление Татьяны Кибиревой — эксперта отрасли с 30-летним стажем, члена экспертного совета Федерации Рестораторов и Отельеров России, президента первого клуба профессионалов гостеприимства, — отмечает организатор WelcomeForum, директор Первого выставочного объединения Светлана Мещерякова.

Основные темы деловой программы, с которыми приглашают познакомиться участников WelcomeForum:

Почему доставка — это спецназ ресто-бизнеса?

Возможен ли маркетинг с минимальным бюджетом?

Почему мультиформатные проекты — это тренд?

Какие существуют современные методы управления рестораном?

Какие существуют инструменты wow-сервиса?

Как предотвратить кризис в отеле?

Где мы теряем деньги и как развивать клиентский опыт?

Маркетинговое позиционирование отеля - как не попасть в ценовой демпинг?

Как управлять атмосферой в команде?

Всего запланировано более 15 выступлений.

В рамках форума предусмотрена бесплатная программа, где состоится обсуждение не менее важных тем в области развития сферы гостеприимства: маркетинга, кадрового обеспечения и государственных мер поддержки ресторанного бизнеса.

Посетителей форума ждут дегустации продуктовых и винных новинок, также сразу три мастер-классы от топовых шефов Челябинска: Константина Арефьева - бренд-шефа горнолыжного курорта «Солнечная долина», Евгения Дизендорфа — создателя бара «Класс коррекции», полуфиналиста шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница» и Игоря Мошкина — шефа сети гастробаров: «Моя вина»/«Твоя вина».

Одним из самых ярких событий WelcomeForum станет дегустационный ужин «Легенды народов Севера» от команды #Гастроноваторы ресторанной компании «МаксиМ» (г.Тюмень). Ужин включает в себя семь курсов, которые будут сопровождаться легендами и обрядами коренных народов Ямала и Югры вместе с невероятными гастрономическими сочетаниями.

Ознакомиться с подробной программой, пройти регистрацию и купить билеты можно на сайте welcomeforum74.ru

Соорганизатор WelcomeForum — Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», Генеральный партнер форума — винодельня «Кубань-Вино», официальный партнер — сервис для бизнес-клиентов «Лента PRO», партнер форума — ООО «Объединение «СоюзПищепром».