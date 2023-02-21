Пропали посылки: челябинец ночью через окно влез в пункт выдачи заказов и украл оттуда товары

В помещение вор пробрался, выбив стекло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челябинском микрорайоне Новосинеглазово ограбили пункт выдачи интернет-заказов. Как рассказал источник КП-Челябинск, свои посылки вовремя не смогли получить те, кто ждал товары из «Яндекс.Маркета». Злоумышленник ночью разбил окно, влез в помещение пункта и вынес оттуда 9 упаковок. В посылках были гаджеты и товары личного пользования. Ущерб оценили в 15 тыс. рублей.

Как рассказали в городском управлении МВД, подозреваемого удалось разыскать. Это 27-летний ранее не судимый челябинец.

Сейчас полицейские выясняют, куда он дел украденные товары и не причастен ли к другим преступлениям. Пока что горожанин находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело о краже.

Ранее в Челябинске задержали группу мошенников, которые нанимали студентов и безработных, чтобы разыгрывать несчастные случаи в поездах.

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