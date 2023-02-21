В Челябинске отключили «Световой потолок» на Кировке

Горят всего несколько лампочек. Фото: Читатель КП-Челябинск

В Челябинске на главной пешеходной улице идет подготовка к демонтажу «Светового потолка». Сейчас перестали светить все его лампочки, а скоро новогоднюю конструкцию разберут и отправят на склад. Та же участь ждет и другую праздничную иллюминацию.

– С 20 февраля началось постепенное отключение новогодней иллюминации. Демонтаж конструкции начнется при достижении необходимых погодных условий, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации Челябинска.

Заработал «Световой потолок» 28 декабря — в день открытия ледового городка. Обошелся он городу, согласно данным госзакупок, в 86 млн рублей при первоначальной цене в 124 млн рублей. Еще до окончательной установки горожане заметили, что гирлянды вешались на провода фонарей, от чего столбы подозрительно накренились. К счастью, зиму украшения провисели и ничего не упало.

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