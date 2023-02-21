Путин поручил комиссии, которую возглавляет Текслер, разобраться с казначейскими кредитами для регионов

Алексей Текслер уже давно предлагал ввести казначейские кредиты. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы», которую возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подключится к реализации такого механизма поддержки регионов, как беспроцентные казначейские кредиты. Соответствующее поручение в ходе послания федеральному собранию дал президент России Владимир Путин.

— Знаю, что многие субъекты Российской Федерации готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий, — отметил глава государства. — Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле, и прошу подключиться к этой работе Комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Смысл беспроцентных казначейских кредитов состоит в том, что средства, заложенные правительством РФ на нацпроекты в 2024 году, регионы смогут получить и использовать уже сейчас. При этом в апреле следующего года они будут автоматически погашены.

Напомним, что Алексей Текслер на заседаниях комиссии Госсовета такой механизм поддержки регионов предлагал неоднократно. Теперь его идею поддержали на федеральном уровне.

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