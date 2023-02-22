«Носятся как угорелые»: транспортный эксперт из Санкт-Петербурга оценил челябинские трамваи

Исполнительный директор МапГЭТ Владимир Федоров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Фото: Станислав ГЛАДКОВ

Основная проблема трамваев во многих городах — медлительность. В Челябинске они «носятся как угорелые». К таким выводам пришел исполнительный директор МапГЭТ Владимир Федоров, прибывший в наш город из Санкт-Петербурга.

В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Владимир Федоров поделился впечатлениями от поездки по городу. Чтобы это оценить достаточно «включить режим местного жителя»: купить билет, проехать, найти нужный адрес. Его порадовало, что с 1997 года — когда он был здесь последний раз — в городе появились новые трамваи. Несмотря на холодную погоду, в них тепло.

— У вас прекрасные обособленные трамвайные пути. Видно, что водители проявляют определенное уважение. Вы прошли самый сложный период, когда отобрали [трамвайную] полосу у водителей, — отметил Владимир Федоров.

Напомним, ранее замминистра транспорта Александр Егоров назвал ситуацию с ДТП на трамвайных путях в Челябинске катастрофической. В первое время, как начались работы по обособлению, несколько водителей застревали на бордюрах, но постепенно автомобилисты привыкли.

То, что трамваи не заполняются битком, Владимира Федорова не смутило. Говорит, ехать в переполненном транспорте не комфортно. Особенно если поездка долгая и нет свободных мест. Людям нужно личное пространство и это одна из причин, почему горожане пересаживаются на автомобили.

Эксперт отметил, что новые трамваи оснащены датчиками пассажиропотока. Это поможет принимать решения о подцеплении дополнительных вагонов.

Он так же добавил, что важен не интервал движения, а прогнозируемость — пассажир должен знать, во сколько придет нужный ему транспорт.

СПРАВКА КП

Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МапГЭТ) — это организация, которая объединяет трамвайные и троллейбусные предприятия разных регионов России и зарубежных стран, а также заводы, где производят подвижной состав.

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