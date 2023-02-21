47 молодых семей из Челябинска получат до 3 млн рублей на покупку жилья

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске 47 молодых семей получат выплату на приобретение квартиры, строительства дома или погашения ипотечного кредита. Как сообщили в городской администрации, на эти цели было выделено более 82 млн рублей из различных источников финансирования.

Торжественная церемония вручения свидетельств на получение социальной выплаты прошла 21 февраля в мультимедийном парке «Россия — моя история». Из 47 молодых семей, получивших сертификаты, 22 являются многодетными.

— Сумма выплаты напрямую зависит от состава семьи: чем больше детей воспитывают молодые родители, тем больше выплата. Семья, в состав которой входит три человека, получит около 1 миллиона 380 тысяч рублей, а самая многочисленная семья, где воспитывают 5 детей — почти 3 миллиона 228 тысяч рублей, — пояснили в мэрии города.

Семьи смогут приобрести жилье на территории региона. По данным городской администрации, за последние пять лет свидетельства были вручены 309 семьям, из них 136 — многодетные.

Подробнее об участии в подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске» по ссылке.

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