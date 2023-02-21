В Челябинске у жены погибшего в ходе СВО хоккеиста незаконно изъяли двух детей

Дети провели в приюте целые сутки. Фото: архив КП

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова помогла жене хоккеиста Александра Подставкина, который погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Органы опеки незаконно изъяли у женщины двух маленьких детей и не хотели возвращать обратно. Об этом омбудсмен рассказала в своем телеграм-канале.

Виктория Подставкина уже несколько месяцев воспитывает в одиночку двух девочек 5 и 7 лет. В этом ей помогает ее мама. Накануне к ним домой пришли представители опеки. Они забрали детей из семьи и поместили в приют. Мамы в тот момент дома не было, а за девочками присматривала бабушка.

Самостоятельно детей вернуть не удавалось. Органы требовали различные справки, при этом Виктория ничего противозаконного не совершала и вообще не была лишена родительских прав. Ситуация сдвинулась с места, как только вмешалась омбудсмен по правам ребенка Евгения Майорова.

— Заявления с требованием о немедленном возврате детей были написаны в орган опеки и попечительства Тракторозаводского района, а также в приют, где незаконно удерживаются дети. На место вызвана полиция. Ситуацию дистанционно сопровождал юрист из Москвы, — пояснила Евгения Майорова.

К разбирательствам также подключилось Министерство социальных отношений региона. Детей вернули маме, сейчас они находятся дома.

Напомним, о гибели 30-летнего воспитанника челябинского хоккея и игрока «Челмета» Александра Подставкина стало известно в январе. По предварительной информации, он решил пойти служить по контракту. В зоне СВО челябинец провел несколько дней. Их подразделение попало под артобстрел.

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