В Челябинске эвакуировали учеников и сотрудников школы из-за сообщения о минировании

Фото: yandex.ru/maps
В Челябинске во вторник, 21 февраля, пришлось временно приостановить занятия в школе №13 на улице Захаренко. Из-за сообщения о минировании к зданию учебного заведения стянули силовиков. Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах.
— В ходе проверки подозрительных предметов не обнаружено, — пояснил источник.
Напомним, накануне эвакуация проходила в филиале школы №15 на улице Цеховой. Здание проверяли силовики.
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