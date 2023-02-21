«Челбаскет» выиграл оба домашних матча у «Нефтехимика» и вышел в лидеры чемпионата России

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал седьмую победу подряд в чемпионате российской Высшей лиги. Фото: БК «Челбаскет»

«Челбаскет» на родном паркете не оставил шансов гостям из тобольского «Нефтехимика». В первом матче, который прошел 20-го февраля «Победная стая» одолела соперников — 83:57. А сегодня, 21-го февраля одержана очередная победа над «Нефтехимиком» — 71 :58.

Лучшим игроком в обоих встречах в составе «Челбаскета» стал Павел Кольцов. В первом матче на его счету 9 очков, 10 подборов, 6 голевых передач и 6 перехватов, во втором статистика еще лучше — 23 очка, 6 подборов, 3 голевые передачи и 4 перехвата. «Челбаскет» одержал уже седьмую подряд победу. Такой успех позволил челябинцам подняться на первую строчку в турнирной таблице чемионанта российской Высшей лиги.

Уже 24 и 25 февраля в Челябинске в ДПШ на Алом поде «Челбаскет» сыграет с ростовским «БАРС-РГЭУ», который идет на втором месте. Фактически в этом противостоянии определиться победитель регулярного чемпионата, поскольку этими матчами и завершается турнир. Начало игр 24 февраля — в 19.00, 25-го — в 17.00.

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