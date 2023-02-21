На улицы Челябинска вывели 245 единиц техники для уборки снега

Фото: администрация Челябинска
На улицы Челябинска начали выводить снегоуборочную технику. Как рассказали в администрации города, дорожные подрядчики будут работать всю ночь на городских улицах и магистралях.
— В Челябинске снизился трафик транспорта, и дорожные подрядчики приступили к патрульной очистке основных магистралей города. В ночь на 22 февраля улицы города будут убирать 245 единиц техники и 120 дорожных рабочих, — уточнили в мэрии.
Как добавили в администрации, некоторые особенно опасные участки будут обрабатывать противогололедными материалами, что должно предотвратить образования гололеда. Челябинцев просят не мешать работе уборочной техники.
Напомним, что вечером 21 февраля Челябинск встал в десятибалльных пробках. Трафик оказался загружен не только в центре, но и на окраинах города. К слову, ситуацию осложняет снегопад, который за последние дни значительно усилился.
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