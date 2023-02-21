«Трактор» в Минске в серии буллитов выиграл у «Динамо» и продолжает бороться за выход в плей-офф

Челябинский «Трактор» по буллитам в гостях одержал важную победу над минским «Динамо» — 3:2. Фото: ХК «Динамо»

В сегодняшнем матче в Минске и «Трактору» и «Динамо» нужны были победные очки, поскольку оба клуба бьются за попадание в восьмерку сильнейших и зону плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

В первом периоде «Трактор» обеспечил себе преимущество в две шайбы: голы забросили Максим Шабанов и Никита Тертышный. Но после свое преимущество челябинцы растеряли. Во втором периоде хозяева сократили счет, а незадолго до конца третьего отрезка матча, играя в большинстве — сравняли.

Овертайм так и не выявил победителя, а в серии буллитов победный гол оформил Владимир Ткачев. «Трактору» в регулярном чемпионате КХЛ осталось провести два матча.

24-го февраля в Екатеринбурге с «Автомобилистом» и 26-го в Челябинске с нижегородским «Торпедо». От результатов этих поединков зависит то, попадет ли «Трактор» в восьмерку сильнейших и зону плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

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