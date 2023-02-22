В Челябинске пропал профессор института культуры

Фото: Легион-СПАС Челябинск / ВКонтакте

В Челябинске пропал без вести профессор из Челябинского государственного института культуры Владимир Бычков. Его поисками занимаются волонтеры поискового движения «Легион-СПАС».

— Челябинск! Пропал человек! Бычков Владимир Васильевич, 20.04.1949 года рождения (73 года). 3 февраля ушел из института культуры по адресу Орджоникидзе, 36А, — говорят волонтеры.

Местонахождения преподавателя кафедре эстрадно-оркестрового творчества до сих пор неизвестно. Волонтеры сообщают, что особой приметой педагога является нарушение дикции.

Напомним, что завтра, 23 февраля, пройдет прощание с бывшим врио ректора Челябинского института культуры, директором музыкальной школы № 7 Сергеем Буцыком. Информацию об этом подтвердили в министерстве культуры Челябинской области.

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