Эксперты подсчитали, сколько потребуется лет челябинцу, чтобы накопить на свое жилье

В среднем, жителю Челябинской области придется работать 7 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинцу со средней зарплатой в 51 тысячу 735 рублей потребуется семь лет, чтобы накопить на свое жилье стоимостью в 4,5 миллиона. Об этом рассказали эксперты сервиса «Мир квартир».

— Житель Челябинской области накопит на свой дом стоимостью 4 млн 404 тысячи рублей за семь лет при зарплате 51 тысяча 735 рублей, — говорят эксперты.

При этом этот показатель достаточно неплохой. В среднем, россиянин при зарплате в размере 63 тысяч рублей будет копить на дом стоимостью 6 023 019 рублей в течение 8 лет.

Ранее стало известно, что в Челябинске 47 молодых семей получат выплату на приобретение квартиры, строительства дома или погашения ипотечного кредита. Как сообщили в городской администрации, на эти цели было выделено более 82 млн рублей из различных источников финансирования.

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