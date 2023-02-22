После мощного снегопада на дорогах тяжело: Челябинские водители с утра 22 февраля стоят в 9-балльных пробках

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске уже третье утро подряд начинается с серьезных автомобильных пробок. 22 февраля уже к 8:00, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивность заторов достигла 8 баллов. А к 8:40 увеличилась до 9 баллов.

Проблемы с проездом есть во всех районах города. Движение застопорилось на участках улиц Доватора, Воровского, Труда и Братьев Кашириных, проспекта Ленина, Свердловского проспекта и проспекта Победы. Сразу в нескольких местах утром случились ДТП.

Автомобилисты сообщают, что движение затрудняют последствия вчерашнего сильного снегопада. В челябинском Комитете дорожного хозяйства сообщили, что ночью дороги убирали 120 рабочих и 245 единиц техники.

Напомним, накануне в разгар непогоды интенсивность пробок в Челябинске достигла 10 баллов.

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