Со всеми поссорился: в Челябинской области мужчина сбежал в горы от жены, а потом сбежал в город от туристов

Фото: Нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области пропал старший туристической группы.

Отчаявшись отыскать руководителя, туристы попросили помощи у администрации парка. Просмотрели записи с камер наблюдения. Оказалось, что утром мужчина ушел из Центральной усадьбы «Таганая» в неизвестном направлении. Помочь в поисках пропавшего попросили полицейских.

Никаких известий о туристе не было до следующего утра. А потом мужчина нашелся в одной из гостиниц в Златоусте.

Оказалось, что на Таганай горожанин отправился после ссоры с женой. Но во время похода мужчина перессорился еще и с попутчиками, и решил их бросить без всяких объяснений, надеясь таким образом наказать.

— Требование отметиться в визит-центре после того, как ваш поход завершен, — не прихоть, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Таганная». — Эта информация поможет в случае необходимости как можно быстрее начать поиски. Или не начинать их вовсе, если поводов для беспокойства нет.

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