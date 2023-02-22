В Челябинской области ищут мужчину, который несколько дней назад упал в овраг

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
В Сосновском районе пропал 47-летний мужчина. Его не могут найти с 15 февраля.
Тревогу забила мать пропавшего, жительница поселка Томинский. Позже выяснилось, что мужчина несколько дней назад звонил своему приятелю. По телефону он рассказал, что свалился в овраг, никак не может оттуда выбраться и сильно замерз. Приятелю такое тревожное признание не показалось чем-то экстраординарным, так что он просто выбросил телефонный разговор из головы.
В поисковой операции участвуют спасатели и волонтеры. Окрестности поселка обследуют на снегоходах, пешком и на лыжах.
— Вчера поиск, осложненный снегопадами, результата не дал, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Поиск продолжается, ведется расследование обстоятельств происшествия.
Ранее в Челябинской области разыскали мужчину, который сбежал в горы от жены.
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