В Челябинской области осудили мужчин, привезших в регион 6 килограммов мефедрона

Сотрудники ФСБ изъяли крупную партию наркотика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области двух мужчин признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Жителей соседней Свердловской области поймали с 6 килограммами мефедрона.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, наркодилеров задержали в Каслинском районе. Преступники собирались продавать наркотики мелкими партиями через тайники-закладки.

Одного из несостоявшихся продавцов приговорили к 9 годам в колонии строгого режима и обязали выплатить 60 тыс. рублей штрафа. Второму в качестве наказания назначили 10 с половиной лет в колонии строгого режима и 70 тыс. рублей штрафа.

Ранее в Челябинской области задержали подозреваемого в мошенничестве на 8 млн рублей.

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