Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 февраля 2023 5:15

В Челябинской области осудили мужчин, привезших в регион 6 килограммов мефедрона

Обоим дилерам назначили длительные сроки в колонии строгого режима
Елена КОЛЧИНА
Сотрудники ФСБ изъяли крупную партию наркотика

Сотрудники ФСБ изъяли крупную партию наркотика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области двух мужчин признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Жителей соседней Свердловской области поймали с 6 килограммами мефедрона.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, наркодилеров задержали в Каслинском районе. Преступники собирались продавать наркотики мелкими партиями через тайники-закладки.

Одного из несостоявшихся продавцов приговорили к 9 годам в колонии строгого режима и обязали выплатить 60 тыс. рублей штрафа. Второму в качестве наказания назначили 10 с половиной лет в колонии строгого режима и 70 тыс. рублей штрафа.

Ранее в Челябинской области задержали подозреваемого в мошенничестве на 8 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru