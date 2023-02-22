В Челябинске по радио передали ложный сигнал воздушной тревоги

Жителям сразу нескольких российских регионов по радио порекомендовали искать убежище Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске утром 22 февраля в эфире «Авторадио» прозвучало предупреждение о воздушной тревоге. В администрации радиостанции заявили, что сообщение ложное, сейчас специалисты работают над устранением проблемы.

Аналогичные сообщения передали несколько радиостанций в Магнитогорске, Тюмени, Уфе, Воронеже, Казани и других российских городах.

В МЧС России выступили с экстренным опровержением. Там заявили, что сообщения об угрозе ракетного удара не соответствуют действительности. Они — результат хакерской атаки на серверы коммерческих радиостанций.

— В результате хакерской атаки, проведенной неизвестными лицами, в эфире прозвучало сообщение: «Объявлена воздушная тревога, всем в укрытие». Опубликованная информация является недостоверной, — заявили в правительстве Челябинской области. — По данному факту УФСБ России по Челябинской области проводится проверка.

Челябинцы в соцсетях делятся эмоциями от ложной тревоги.

— Было не смешно, — огорчается одна из горожанок.

— В панику не ударились, послушали другие радиостанции, поняли, что проблема на одной, — рассказывает другая челябинка.

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