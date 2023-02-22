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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 6:53

В Челябинске по радио передали ложный сигнал воздушной тревоги

Причиной стал взлом
Елена КОЛЧИНА
Жителям сразу нескольких российских регионов по радио порекомендовали искать убежище

Жителям сразу нескольких российских регионов по радио порекомендовали искать убежище

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске утром 22 февраля в эфире «Авторадио» прозвучало предупреждение о воздушной тревоге. В администрации радиостанции заявили, что сообщение ложное, сейчас специалисты работают над устранением проблемы.

Аналогичные сообщения передали несколько радиостанций в Магнитогорске, Тюмени, Уфе, Воронеже, Казани и других российских городах.

В МЧС России выступили с экстренным опровержением. Там заявили, что сообщения об угрозе ракетного удара не соответствуют действительности. Они — результат хакерской атаки на серверы коммерческих радиостанций.

— В результате хакерской атаки, проведенной неизвестными лицами, в эфире прозвучало сообщение: «Объявлена воздушная тревога, всем в укрытие». Опубликованная информация является недостоверной, — заявили в правительстве Челябинской области. — По данному факту УФСБ России по Челябинской области проводится проверка.

Челябинцы в соцсетях делятся эмоциями от ложной тревоги.

— Было не смешно, — огорчается одна из горожанок.

— В панику не ударились, послушали другие радиостанции, поняли, что проблема на одной, — рассказывает другая челябинка.

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