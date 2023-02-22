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НовостиСпорт22 февраля 2023 7:53

Челябинцам подарят скидку на билеты кубка Евразии в «Солнечной долине» в честь праздника

Скидка будет 23%
Источник:kp.ru

Организаторы кубка Евразии по фристайлу в дисциплине ски-кросс запустили специальную акцию. С 23 по 26 февраля жители Челябинской области смогут получить скидку 23% при покупке билетов всех категорий на турнир.

Чтобы получить скидку необходимо ввести промокод «фристайл» при оформлении заказа через сайт.Скидка применится автоматически при покупке через билетные кассы в Челябинске, Миассе и на курорте «Солнечная долина».

4 марта зрителей ждут зрелищные заезды от лучших ски-кроссистов России и зарубежья, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом и выступление специальных гостей – Gayazovs Brothers.