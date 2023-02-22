В Челябинской области 24 февраля перекроют трассу М-5

Временно закроют дорогу рядом с Тюбуком Фото: Александр ГЛУЗ

На трассе М-5 в Челябинской области 24 февраля ограничат движение. Это сделают, чтобы установить дорожные знаки над проезжей частью.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», проезд машин будет временно затруднен на 109-110 километрах подъезда к Екатеринбургу, в районе села Тюбук. С 14:00 до 14:15 на участке введут ограничение скорости. А с 14:15 до 14:45 полностью запретят проезд.

Напомним, в Челябинске 22 февраля закрыли для автомобилей центральные улицы.

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