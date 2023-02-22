Должен был бороться, а не помогать: в Челябинске будут судить экс-полицейского, прикрывшего наркоторговца

Уголовное дело передали в суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске закончили расследовать уголовное дело бывшего полицейского, которого обвиняют в получении взятки.
Мужчина работал в управлении по контролю оборота наркотиков областного полицейского главка. Притом не занимал там какую-нибудь скромную должность, а был замначальника в отделе контроля легального оборота наркотиков.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в МВД вышли на предпринимателя, который незаконно продавал сильнодействующие препараты. Бизнесмен решил откупиться от ответственности. В 2020-2021 годах он передавал замначальника вещи и деньги. В сумме взятка превысила 70 тыс. рублей. А потом о махинациях узнали в ФСБ и полицейском управлении собственно безопасности.
—Обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение, —рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.
Ранее в Челябинске отправили в СИЗО начальника антикоррупционного подразделения полиции. Его обвиняют в превышении полномочий.
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